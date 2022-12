Bučovičtí zubaři na vysokou poptávku nestačí. „Minulý rok k nám nově nastoupila jedna stomatoložka a od března příštího roku začne působit další. Od prvního ledna u nás dále nově zahájí samostatné působení zubní hygienistka Monika Mazalová. Dále u nás na poliklinice již dlouho pracují dva starší zubní lékaři, to ale pořád nestačí,“ popsal aktuální situaci ředitel Polikliniky Bučovice Miroslav Pölzer.

Potřeba je podle něj minimálně ještě jeden zubař. „Vhodné prostory pro něj máme. Volní stomatologové však nejsou, navíc nejsou ochotni k práci v malých městech. Pojišťovny ani ministerstvo zdravotnictví nijak neregulují jejich rozmístění,“ vysvětlil ředitel.

Souvisí s tím podle něj také přístup na vysokoškolských fakultách. „Nijak nezavazují vystudované stomatology, a proto z nich část odchází do zahraničí a ti, co zůstávají, se sami rozhodují, kde budou pracovat. Ministerstvo zdravotnictví by mělo tuto nedobrou situaci pro obyvatele systémově řešit,“ uvažoval Pölzer.

Někteří pacienti míří za péčí do větších měst. „Zubních lékařů v České republice je na jednoho obyvatele dle naší komory skoro nejvíce v celé Evropě. V Brně a Olomouci jsou lékařské fakulty, které každoročně produkují nové absolventy a obě města mají spoustu zubních lékařů, kteří přijímají nové pacienty, většina z nich ale bez smluv se zdravotní pojišťovnou. Takže situaci v České republice bych popsal spíš tak, že chybí zubní lékaři, kteří jsou ochotni poskytovat kvalitní péči téměř zadarmo, lépe řečeno ztrátově,“ vyjádřil se zubní lékař z ordinace na Vyškovsku, který si nepřál uveřejnění jména. Redakce Deníku je však zná.

Bučovičtí se snaží lékaře přitáhnout na několik výhod. Jde například o městský byt či předpřipravenou ordinaci. „Koupili jsme panoramatický stomatologický rentgen, který mohou využívat nejen naši lékaři, ale také stomatologové z okolí,“ popisoval Pölzer.

Součástí nabídky jsou také příznivé nájemní podmínky pro ordinace. „Skoro všichni nově příchozí stomatologové jsou však získaní na bázi osobních kontaktů a nikoliv prostřednictvím zdravotní pojišťovny. Dal jsem inzerát do celorepublikového časopisu pro stomatology s odkazem na možnost zajištění bydlení a v základu připravenou ordinaci. Z celé republiky se ale neozval nikdo,“ dodal Pölzer.

Mluvčí České stomatologické komory Veronika Dufková připomněla, že ze zákona jsou za zajištění zubní péče zodpovědné pojišťovny. „Navzdory tomu vyvíjíme snahu a při jednání s ministerstvem, zdravotními pojišťovnami i kraji přicházíme s podněty a návrhy strategií, jak dostupnost péče zlepšit. Pojišťovna v létě zpracovala mapu stomatologické péče a označila nejproblematičtější regiony, v okolí Brna mezi ně patří oblasti Židlochovic nebo Slavkova,“ uzavřela Dufková.