Obory na základních uměleckých školách: hudební, taneční, výtvarný a literárně-dramatický

Za umělecké vzdělání svých dětí ve Vyškově rodiče zaplatí v rozmezí od dvanácti set do dvou tisíc dvou set korun za pololetí. Za individuální kontakt jednoho učitele a jednoho žáka si potom rodiče připlatí také v Brně.

Zatímco cena tanečního, výtvarného a literárně-dramatického oboru se v Základní umělecké škole na Veveří pohybuje od čtrnácti set do sedmnácti set korun, cena hudebního vychází až výjimky na dva tisíce tři sta korun. Je přitom jedno, jestli žák hraje na klavír nebo na trubku.

Podívejte se: Marek Ztracený ve Slavkově rozezpíval tisíce fanoušků

„Je to cena za individuální přístup. Pokud by se už daný nástroj vyučoval ve skupině, to znamená ve dvou žácích, rodiče by zaplatili méně. To ale není tak časté,“ vysvětlil její ředitel Vladimír Halíček.

Na rozdílné ceny kurzů narazí rodiče také na Základní umělecké škole ve Znojmě a Hodoníně. Přestože i ve Znojmě zaplatí rodiče za výuku hudebního nástroje svých dětí dva tisíce korun za pololetí, za vzdělání v oblasti výtvarného umění, tance a dramatu jim stačí oželet pouhou tisícovku. V Hodoníně je pak maximální částka za hudební obor stanovená na šestnáct set korun. Ostatní obory jsou pak podle ročníku a hodinové dotace o dvě až čtyři stovky levnější.

Black and White. Hodonínská skupina slaví zlatý a stříbrný návrat z šampionátu

Mezi obory naopak nedělá rozdíl Základní umělecká škola Blansko a Základní umělecká škola Břeclav. Zatímco v Břeclavi se suma pohybuje na nižší úrovni patnácti set korun za pololetí, v Blansku je to o necelou tisícovku více.

Základní umělecké školy zřizují Jihomoravský kraj a obce. Výdaje jsou tak dotované z veřejného rozpočtu. Rodiče žáků přispívají pouze na provozní náklady škol. Právě ty se však kvůli růstu cen energií zvýšily. Některé jako Základní umělecká škola v Blansku a Hodoníně tak budou od září zdražovat, a to v řádu stovek korun. Jiné jako Základní umělecká škola ve Vyškově ji kvůli špatným prognózám navyšovaly už minulý rok. Zbylé doufají, že k podobnému kroku nebudou muset přistupovat.

„Celý rok nad tím uvažujeme. Vzhledem k tomu, že nám zřizovatel nějaké peníze na energie přispěl, budeme se snažit to nepřenášet na děti. Příští rok tedy zatím počítáme se stejnou cenou,“ sdělil ředitel Základní umělecké školy v Břeclavi Radek Pudelka.

Půllitr a zábava. Pivní slavnosti ve Znojmě rozehřejí Coccotte Minute i X-Core

Rodiče totiž přiznávají, že výuka na základních uměleckých školách je pro ně nezanedbatelnou položkou v rozpočtu, a to zejména po prázdninách, kdy se výdaje za umělecké vzdělání sejdou s dalšími výdaji na začátku školního roku. Pro mnohé však znamená prioritu. Některé školy navíc nabízejí řešení.

„V září to pro nás není úplně málo. Vzhledem k absolutní prioritě vzdělávání, nejen toho uměleckého, to však považujeme za nezbytné. Naše škola navíc částku umožňuje platit i po částech, například čtvrtletně. Rodinám se třemi a více dětmi potom škola v případě velké zátěže nabízí individuální pomoc,“ nastínil Jiří Kabát, který má na základní umělecké škole dvě děti. Navštěvují jak hudební, tak výtvarný obor.

Drahé nástroje

S náročnější situací se přitom potýkají právě rodiče hudebně nadaných dětí. Některé nástroje totiž vyjdou na desítky tisíc. Všechny oslovené umělecké školy však hudební nástroje žákům zapůjčují, ať už zdarma nebo za poplatek. Někde ale jen do začátku.

„Hudební nástroje půjčujeme dětem, které začínají. Pokud však mají o daný hudební nástroj zájem, pořizují si je v průběhu samy,“ uvedla ekonomka Základní umělecké školy Znojmo Soňa Čepová.

Ceny za pololetí na ZUŠ v Jihomoravském kraji