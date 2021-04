Kopie psa za milion. Po světě pobíhají klony mazlíčků

Pokud přijde čas dát svému mazlíčkovi navěky sbohem, je to pro majitele zvířat velmi těžké. Mnoho z nich si neumí život bez svého parťáka představit a mají pocit, že jim jej žádné jiné zvíře nedokáže nahradit. Předem vědí, že nový mazlíček by nebyl ani zdaleka tak báječný jako ten, kterého pochovali. Částečným řešením, jak mít své milované zvíře po svém boku třeba až do vlastní smrti, je klonování. To je dnes už poměrně všední záležitostí pro movité milovníky zvířat v asijských zemích nebo v Americe.

Pes. Ilustrační foto | Foto: Pixabay.com