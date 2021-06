Máte domácího mazlíčka na zahradě? Sežere, na co přijde? Dejte si pozor na jedy proti škůdcům, ale i na některé rostliny nebo houby. Veterinářka společnosti PetCenter Pavlína Frajerová radí, jak poznat u zvířete otravu a jestli je ovoce ze zahrádky pro zvířata nebezpečné.

Jed na krysy či škůdce se může stát velkou hrozbou pro volně pobíhající mazlíčky. Chvilka nepozorností tak může skončit cestou k veterináři, nebo v nejhorším případě i smrtí zvířete. | Foto: Shutterstock

Co dělat, pokud žere zvíře ovoce a zeleninu přímo na zahradě?

Běžně pěstované ovoce a zelenina v rozumném množství psa nijak neohrozí. Riziko představují jedovaté rostliny, případně houby, které někteří psi a výjimečně i kočky rádi pojídají. Zpravidla se jedná o mláďata, která zkouší pojídat vše, co najdou, a o určitá plemena psů, kteří se vyznačují velkou chutí k jídlu a pojídají i rostliny, kterých si jiní psi nevšímají. Pokud tedy máme doma štěně, psa nebo kočku, kteří snědí, na co přijdou, je rozumné odstranit ze zahrady jedovaté rostliny, zvíře na zahradě hlídat, v nejkrajnějších případech dovolit vstup na zahradu pouze s náhubkem.